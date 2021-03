Nintendo Switch OLED sẽ có hiệu suất đồ họa cải tiến

Theo BGR, các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của Nintendo cho biết Switch mới sẽ hỗ trợ Deep Learning Super Sampling (DLSS) của Nvidia, một công nghệ kết xuất sử dụng trí tuệ nhân tạo để tăng hiệu suất đồ họa bằng cách nâng cấp hình ảnh. Ngoài việc có màn hình OLED, Switch tiếp theo được cho là có thể tái tạo hình ảnh 4K khi được cắm vào TV, nâng cấp so với tiền nhiệm chỉ hỗ trợ tối đa 1.080p khi được cắp vào đế.

Về giá bán, một chiếc Switch trang bị màn hình OLED có khả năng chơi game 4K dự kiến có giá cao hơn so với mẫu ban đầu. Theo Bloomberg, giá cho mẫu Switch Pro sẽ đắt hơn ít nhất 50 USD, tương ứng khoảng 349,99 USD. Bên cạnh đó, mức giá 399,99 USD cũng có khả năng được áp dụng.

Các tin đồn trước đó cho biết mẫu Switch mới của Nintendo sẽ được trang bị màn hình OLED 7 inch, chip Nvidia được nâng cấp và hỗ trợ DLSS. Sản phẩm sẽ lên kệ vào cuối năm nay. Vẫn chưa rõ các trò chơi được phát hành trong khoảng thời gian ra mắt của Switch mới nhưng có thể sẽ là các game New Pokemon Snap, Mario Golf: Super Rush, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Pokemon Diamond và Pearl được làm lại. Hiện chưa rõ liệu game nào trong số này có thể tận dụng lợi thế của các tính năng mới trên Switch thế hệ tiếp theo, đặc biệt là DLSS.