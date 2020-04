Nokia 1 Plus chính thức lên đời Android 10 Go

Theo Neowin, HMD Global cho biết, bản cập nhật mang đến nhiều tính năng mới cho Nokia 1 Plus, tuy nhiên công ty không chỉ ra đó là những tính năng nào.

Google đã nêu chi tiết một số thay đổi trong phiên bản Go của Android 10 vào năm ngoái, chẳng hạn như thời gian khởi chạy nhanh hơn và mã hóa dữ liệu để bảo mật tốt hơn. Mới đây, Google cũng đã giới thiệu ứng dụng Camera Go trên Nokia 1.3 - thiết bị được cài sẵn Android 10 Go, vì vậy hy vọng bản cập nhật mới cũng mang đến khả năng này.

Giống như các bản phát hành Android 10 thông thường được cập nhật gần đây cho các smartphone Nokia, công ty triển khai chúng theo dạng làn sóng theo đợt, với lần đầu tiên tại 19 quốc gia. Như thường lệ, 10% thiết bị tại các thị trường này nhận được bản cập nhật từ nay, trước khi đến 50% thiết bị vào ngày 2.5 và tất cả vào ngày 4.5.

Theo lộ trình của HMD Global từ tháng 3, Nokia 1 Plus thực sự là một phần của loạt thiết bị nhận được cập nhật Android 10 sau loạt điện thoại đã nhận được bản cập nhật trong vài tuần qua. Hiện vẫn còn Nokia 3.1 Plus vốn nằm trong danh sách lịch trình vẫn chưa nhận được bản cập nhật Android 10.