Nokia sẽ công bố điện thoại mới trong trailer điệp viên 007

Thậm chí, có thể bạn cũng sẽ thấy mẫu điện thoại 5G đầu tiên của HMD Global sau một thời gian mua lại thương hiệu điện thoại Nokia từ công ty cùng tên của Phần Lan. Theo đó, các hình ảnh quảng bá cho Nokia sẽ xuất hiện liên tục trong phim, từ siêu điệp viên 007 (do nam tài tử Daniel Craig thủ vai) cho đến đặc vụ Nomi (Lashana Lynch) sát cánh bên 007. Nhiều khả năng chúng ta sẽ được thấy các mẫu Nokia 7.2 và 3310 xuất hiện trên màn ảnh rộng trong các cảnh quay của phần phim này.

Theo Engadget, nếu Craig sử dụng điện thoại Nokia trong phần phim No Time to Die lần này, thì đó sẽ là một cái kết phù hợp trong vai diễn James Bond của anh, ít nhất là về tính logic liên quan đến điện thoại. Bởi trong lần đầu vào vai 007 ở phần phim Casino Royale vào năm 2006, Craig đã sử dụng Nokia 8800.

Tuy nhiên, có vẻ như vận xui đang bám lấy cả 007 và thương hiệu smartphone Nokia, bởi không lâu sau khi Craig hủy bỏ kế hoạch tới Trung Quốc để quảng bá No Time To Die vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đến lượt bộ phim No Time to Die cũng bị dời lịch chiếu từ tháng 4 sang tháng 11 năm nay, thời điểm cách xa so với kế hoạch ra mắt loạt điện thoại Nokia mới của HMD Global. Liệu khi phim ra mắt, các mẫu điện thoại này của Nokia có còn gây được chú ý nữa hay không?