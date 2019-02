Nokia sẽ ra mắt 5 smartphone mới tại MWC 2019

Nokia 9 PureView là cái tên đáng trông đợi nhất của Nokia nửa đầu năm nay và theo Phone Arena, thiết bị này sẽ được trình làng tại MWC 2019 sắp diễn ra ở Tây Ban Nha. Máy từng rò rỉ thông tin từ nhiều tháng trước, liên quan tới cấu hình và đã không ít lần trì hoãn. Nhưng theo giới thạo tin, Nokia 9 chỉ là một lần của “tảng băng chìm”.

Cùng với model này sẽ là một smartphone tầm trung khác đến từ HMD Global có tên Nokia 4.2. Hiện có rất ít thông tin về thiết bị này, nhưng nguồn tin khẳng định máy sẽ có hai màu đen và hồng. Bên cạnh đó, theo như tên gọi, sản phẩm dự kiến sẽ nằm trong phân khúc giữa của series Nokia 5 và Nokia 3.

Liên quan đến dòng Nokia 3, chiếc Nokia 3.2 cũng góp mặt tại sân khấu tuần tới. Máy ra đời để thay thế Nokia 3.1 năm ngoái với một số nâng cấp, trong đó bộ vi xử lý Snapdragon 439 nhiều khả năng được lựa chọn. Thiết bị có hai màu đen hoặc bạc.

Ở dòng máy cho những người “nhập môn” smartphone, Nokia 1 Plus (hoặc Nokia 1.2) sẽ đáp ứng nhu cầu của họ. Theo thông tin rò rỉ trước đây, model sẽ có màn hình 5 inch, chip MediaTek cải tiến, chạy phiên bản Android Go Pie và sở hữu RAM 1 GB. Dự kiến Nokia 1 Plus có 3 màu đen, xanh dương và đỏ.

Chiếc thứ 5, theo Phone Arena, sẽ là phiên bản Nokia 6.2. Máy được đồn sẽ sở hữu màn hình có lỗ chứa camera trước và trang bị chip Snapdragon 632.