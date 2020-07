Office 365 thêm các tính năng xác định spam email độc hại

Microsoft đang lên kế hoạch cung cấp thêm thông tin về các email spam độc hại được phát hiện bởi bộ lộc Office 365 Advanced Threat Protection (ATP), từ đó cho phép các tổ chức doanh nghiệp xuất danh sách những người dùng có nguy cơ cao là nạn nhân của các cuộc tấn công lừa đảo.

Ngoài ra Microsoft còn bổ sung một số tính năng hữu ích như Threat Explorer (giúp người dùng có thể xác định xem một email cụ thể là phần mềm độc hại, phishing hay spam), Threat Type Filter for All Email View (giúp có thể đưa người dùng đến chế độ xem Tất cả Email và lọc các email độc hại), Showing Threats in URLs (xác định các đường dẫn xem có chứa nội dung độc hại hay không), và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Office 365 ATP sẽ cho phép xuất danh sách những người dùng có nguy cơ cao qua mỗi chế độ xem để phân tích ngoại tuyến.

Theo Bleepingcomputer, Microsoft muốn triển khai các cải tiến này trong quý 3 và để cung cấp chúng cho tất cả các khách hàng với gói Advanced Threat Protection trong môi trường Office 365 nhiều người dùng thuê bao. Và bắt đầu từ quý 4/2020, Office 365 sẽ cố gắng ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu của doanh nghiệp thông qua chuyển tiếp email bằng cách vô hiệu hóa chuyển tiếp email đến người nhận bên ngoài theo mặc định cho tất cả khách hàng.