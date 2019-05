Opera 52 cho Android thêm tính năng 'độc đáo' in PDF

Theo Neowin, ngoài những tính năng trên, thẻ Gallery cũng đã được cung cấp giao diện mới, và giờ đây người dùng có thể điều chỉnh cài đặt tự động phát video, mang lại trải nghiệm duyệt web ít khó chịu hơn.

Nhìn chung, tính năng đáng chú ý nhất trong Opera 52 trên Android liên quan đến tập tin PDF mà trình duyệt cung cấp cho người dùng. Bất cứ khi nào người dùng muốn in hoặc lưu vé cho chuyến bay, vé tàu hỏa hoặc chỉ muốn lưu biên lai, Opera giờ đây cho phép họ lưu trang đó dưới dạng PDF hoặc in ra. Tùy chọn lưu trang dưới dạng PDF có thể được truy cập thông qua menu ba chấm, còn tùy chọn in có thể được tìm thấy trong chức năng chia sẻ.

Đại diện Opera cho biết, việc bổ sung tính năng mới cho Opera trên Android bắt nguồn từ những phản ứng ủng hộ tuyệt vời của người tiêu dùng với Opera 51 cho hệ điều hành này nhờ tính năng VPN. Bổ sung tính năng mới sẽ đảm bảo cơ sở người dùng trình duyệt này tăng lên.

Bên cạnh những tính năng mới nói trên, Opera 52 cho Android còn có một số cải tiến, cũng như xử lý lỗi được cải thiện với nhiều tin nhắn hơn. Cùng với đó, các thay đổi khác được thực hiện với bản cập nhật này bao gồm cải thiện phát lại tập tin MP4 và hỗ trợ WebAuthn cho phép người dùng xác nhận dễ dàng và an toàn thông tin đăng nhập của mình để đăng nhập ngay lập tức. Người dùng có thể tải về bản cập nhật mới nhất từ Google Play Store.