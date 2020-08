Oppo Reno4 và Reno4 Pro ra mắt tại Việt Nam, giá từ 8,49 triệu đồng

Khi quay video Reno4 series bổ sung 3 hiệu ứng giả lập, giữ lại màu đỏ, xanh lá hoặc xanh dương của vật thể và chuyển hậu cảnh thành trắng đen và cho phép xem trước tại thời gian thực, để dễ dàng tùy chỉnh theo ý đồ sáng tạo. Chân dung đêm (Night Flare Portrait) cũng được tăng cường AI, cho ra ảnh lung linh trên nền bokeh sáng lấp lánh, nhất là trong bối cảnh nhiều đèn màu của phố thị.

Reno4 và Reno4 Pro còn trang bị nhiều tính năng quay video nổi bật trong phân khúc: Video siêu chậm với tốc độ 960 fps, Video siêu chống rung (Ultra Steady Video 3.0) với 2 chế độ Ultra Steady Video (camera chính) và Ultra Steady Video Pro (camera góc rộng). Đặc biệt, Reno4 và Reno4 Pro còn mang thuật toán Chống rung điện tử EIS lên camera trước tăng độ mượt mà khi quay vlog cá nhân bằng ống kính selfie.

Reno4 Pro là smartphone thương mại có tốc độ sạc nhanh nhất thị trường hiện nay khi trang bị SuperVOOC 2.0 công suất 65W, sạc đầy viên pin 4.000 mAh chỉ trong 36 phút. Trong khi đó, Reno4 với sạc nhanhVOOC 4.0 30W và dung lượng pin 4.015 mAh, có thể sạc nhanh từ 0% đến 50% chỉ trong 20 phút, và sạc đầy trong 57 phút.

Để đảm bảo an toàn, công nghệ VOOC được trang bị 5 lớp bảo vệ nghiêm ngặt từ củ sạc, dây sạc đến cổng sạc. Riêng SuperVOOC 2.0, OPPO sử dụng cấu trúc pin kép (dual-cell). Điện thế 10V đưa vào pin sẽ được chia giữa hai viên pin 5V đặt nối tiếp, giảm hiệu ứng nóng máy khi sạc. Với những quy chuẩn an toàn nghiêm ngặt, sạc nhanh VOOC đạt chứng nhận của TÜV Rheinland (Safe Fast-charge System Certification) đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng.