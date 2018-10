P&G tung dao cạo râu Gillette in bằng công nghệ 3D

Theo CNBC, tay cầm của dao cạo sẽ được in bằng công nghệ stereolithography, tức tạo ra vật thể rắn bằng việc liên tiếp in nhiều lớp mỏng bằng vật liệu cực tím. Đây là loại công nghệ in 3D từ Formlabs ở Boston (Mỹ), khách hàng có thể chọn từ 48 mẫu mã và 7 màu khác nhau.



Giá của mỗi chiếc dao cạo (gồm cả lưỡi dao) dao động từ 19 đến 45 USD. Một gói đặt thêm bốn lưỡi dao nữa có giá 15 USD. Công ty nhận đơn đặt hàng trong 2-3 tuần từ trang web Razor Maker.

Ảnh: Gillette Dao cạo râu Gillette in bằng công nghệ 3D

Công nghệ in 3D thường được dùng trong ngành sản xuất, theo giám đốc sản phẩm David Lakatos của Formlabs. “Tùy chỉnh hàng loạt sản phẩm với công nghệ in 3D cuối cùng đã trở thành hiện thực để người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm in dạng này”, ông Lakatos cho hay.

Gillette dùng khẩu hiệu "The Best A Man Can Get” (Điều tốt nhất một người đàn ông có thể có) từ năm 1989 và đến nay, nam giới ngày càng muốn mua dao cạo phù hợp với nhu cầu của họ hơn, theo giám đốc P&G của dòng sản phẩm Gillette và Venus North America, ông Pankaj Bhalla.



Hiện P&G đang cạnh tranh với nhiều đối thủ mới hơn, chẳng hạn như Dollar Shave Club, công ty được Unilever mua lại với giá 1 tỉ USD năm 2016. Tháng 5.2017, Gillette tung dịch vụ theo yêu cầu và đầu năm nay thì mở rộng dịch vụ để người dùng có thể thêm ảnh và văn bản vào tay cầm dao cạo.