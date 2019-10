Phát hiện 15 ứng dụng Android 'độc hại'

Hầu hết các ứng dụng này đều ngụy trang dưới một dịch vụ tiện ích, vô hại. Khi tải xuống các phần mềm có thể thông báo “ứng dụng này không tương thích với thiết bị của bạn” nhưng đừng vội mừng vì nó có thể chạy ẩn mà người dùng khó lòng phát hiện.

15 ứng dụng độc hạ i đó là: Image Magic, Generves Elves, Savexpense, QR Artifact, Find Your Phone, Scavenger Speed, Auto Cut Out Pro, Đọc mã QR, Flash trên cuộc gọi và tin nhắn, Nền ảnh, Xử lý hình ảnh, Background Cut Out, Background Cut Out (được phát triển bởi Haltermore), Auto Cut Out và Auto Cut Out 2019.