Phó chủ tịch Samsung Lee Jae-yong được ân xá

Ông Lee Jae-yong lần đầu tiên bị bắt vào tháng 2.2017 vì hối lộ tiền cho hai tổ chức phi lợi nhuận do cựu Tổng thống Park Geun-hye điều hành. Bà Park hiện phải thụ án 20 năm tù cho các sai phạm của mình.

Báo cáo cho biết, ông Lee sẽ được trả tự do vì các lý do chính trị, kinh doanh . Người dân trong nước đang lo lắng vì những quyết định quan trọng sẽ không được thực hiện ở Samsung mà không có ông Lee xuất hiện. Điều này có thể là một phần cho lý do Xiaomi vượt mặt Samsung để trở thành công ty dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu.