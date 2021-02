PlayStation 5 giúp doanh thu mảng trò chơi Sony tốt nhất lịch sử

Theo The Verge, con số này kết hợp với doanh số 1,4 triệu máy PS4 giúp mảng kinh doanh trò chơi của Sony có quý tài chính tốt nhất trong lịch sử với doanh thu 883,2 tỉ yen (tương đương 8,4 tỉ USD), tăng 40% so với năm 2019.

Nhu cầu về PlayStation 4 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái với chỉ 1,4 triệu chiếc được xuất xưởng trong tháng 10 - 12.2020, giảm 77% so với năm trước. Sony đã bán được ít PS4 hơn trong quý nghỉ lễ so với khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9.

Hoạt động kinh doanh trò chơi của Sony nhìn chung tốt hơn nhiều so với một năm trước. Nhà phân tích Daniel Ahmad nhấn mạnh đây thực sự là quý tốt nhất trong lịch sử PlayStation. Doanh thu tăng 40% một phần là do doanh số PS5. Lợi nhuận hoạt động tăng 50% lên 80,2 tỉ yen (tương đương 763,3 triệu USD) do doanh số bán trò chơi cao hơn, đăng ký thuê bao PlayStation Plus và tỷ suất lợi nhuận tốt hơn trên phần cứng PS4.

Tuy nhiên, Sony lưu ý các chi phí liên quan đến việc ra mắt PS5 đã bù đắp một phần lợi nhuận của hãng và cũng xác nhận bản thân phần cứng PS5 đang được bán với giá thấp hơn giá thành. Công ty cho biết một khoản lỗ phát sinh do “giá chiến lược cho phần cứng PS5 được đặt thấp hơn chi phí sản xuất”.

Trong khi đó, Microsoft không công bố số liệu bán hàng cụ thể cho Xbox Series X hoặc Series S cùng với báo cáo thu nhập vào tuần trước, nhưng công ty nói rằng doanh thu phần cứng Xbox tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.