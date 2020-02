Qualcomm có thể sớm ra mắt Snapdragon 865 Plus

Mặc dù Snapdragon 865 là một nền tảng mạnh mẽ nhưng dường như Qualcomm vẫn còn muốn tăng cường hơn nữa sức mạnh của chip cao cấp bằng việc tung phiên bản Snapdragon 865 Plus. Theo rò rỉ đăng tải trên Weibo, Snapdragon 865 Plus được lên kế hoạch ra mắt trong quý 3 năm nay, với các thông số kỹ thuật của chip sẽ được xuất hiện trong khoảng 2 tháng nữa.

Phiên bản Plus gần đây nhất của Qualcomm là Snapdragon 855 Plus. Nó có kết xuất đồ họa nhanh hơn 15% so với Snapdragon 855 tiêu chuẩn và các tính năng nâng cấp nhẹ khác. Trọng tâm của nó là chơi game do AI, công nghệ âm thanh và các tính năng phần cứng lẫn phần mềm được tối ưu hóa cho trò chơi. Với Snapdragon 865 Plus được lên kế hoạch ra mắt, nhiều khả năng nó cũng sẽ tập trung vào khả năng chơi game của phiên bản chip tiêu chuẩn, hoặc thậm chí tích hợp modem 5G để cải thiện thời lượng pin.