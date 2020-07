Qualcomm công bố chip Snapdragon 865 Plus

Theo Neowin, giống như Snapdragon 855 Plus năm ngoái, không có nhiều thay đổi của Snapdragon 865 Plus khi so sánh với Snapdragon 865. Nó vẫn sử dụng CPU Kryo 585, mặc dù tốc độ xung nhịp của lõi Prime được tăng lên đến 3,1 GHz. GPU Adreno 650 cũng được tăng thêm 10%, tuy nhiên Qualcomm không nói về tốc độ xung nhịp GPU.

Cải tiến thứ ba và cuối cùng trong chip mới chính là đi kèm FastConnect 6900 mà Qualcomm công bố vào tháng 5. Điều này bao gồm Wi-Fi 6E trên băng tần 6 GHz mới, cung cấp tốc độ lên tới 3,6 Gbps và độ trễ thấp hơn với Bluetooth 5.2.

Tại thời điểm công bố, Qualcomm cũng nêu ra hai đối tác áp dụng Snapdragon 865 Plus đầu tiên là ASUS và Lenovo. Trên thực tế, ASUS đã xác nhận Snapdragon 865 Plus sẽ có trong ROG Phone 3, trong khi Lenovo nói rằng công ty sẽ tung ra một sản phẩm Legion vào cuối năm nay.

Hiện tại chưa rõ thông số kỹ thuật đầy đủ của ROG Phone 3 nhưng chi tiết sẽ sớm được xuất hiện trong trường hợp điện thoại ra mắt vài tuần tới. Với Snapdragon 865 Plus, hiệu năng tổng thể của thiết bị sẽ nhảy vọt. Các thiết bị sử dụng chip mới dự kiến sẽ đến trong quý này.