Qualcomm công bố Snapdragon 732G

Theo Neowin, Snapdragon 732G đi kèm các nâng cấp gia tăng theo lộ trình “Plus” giống như những gì công ty đã làm với Snapdragon 865 Plus so với Snapdragon 855 Plus. Sản phẩm mới duy trì bố cục CPU của chip cũ hơn (2 lõi Cortex-A76 và 6 lõi Cortex-A55), tuy nhiên Qualcomm cho biết lõi “Prime” đã nâng từ 2,2 GHz lên 2,3 GHz trong chip mới. Trong khi đó lõi Cortex-A76 còn lại vẫn ở mức 2,2 GHz.