Qualcomm sắp ra mắt smartphone chơi game thương hiệu riêng

Theo GizChina, Qualcomm được biết đến như là một trong những nhà sản xuất chip tốt nhất, đặc biệt trong lĩnh vực cao cấp cũng như chơi game. Công ty thông báo rằng họ sắp tổ chức một hội nghị thượng đỉnh công nghệ , nhiều khả năng là nơi công ty chính thức phát hành chip hàng đầu mới nhất của mình là Snapdragon 875. Tuy nhiên, công ty dường như nuôi tham vọng hơn nữa bằng một smartphone chơi game sử dụng thương hiệu riêng dựa trên sự hợp tác với Asus.

Chiếc smartphone chơi game của Qualcomm dự kiến ra mắt trước khi kết thúc năm 2020. Điện thoại sẽ được trang bị chip Snapdragon 875. Sẽ không ngạc nhiên khi Qualcomm chọn Asus làm đối tác khi đây là một trong những hãng tốt nhất trong ngành. Asus hiện sở hữu dòng ROG Phone được đánh giá là một trong những dòng smartphone chơi game tốt nhất.

Bên cạnh đó, nguồn tin từ @Roland Quandt cho biết Qualcomm sẽ tung ra phiên bản Plus của chip Snapdragon 875G sắp tới. Công ty cũng phát triển chip Snapdragon 775G/SM7350 với tên mã Cedros. Như những gì xảy ra trước đây, phiên bản Plus được cho là giúp tăng tốc độ xung nhịp CPU lẫn GPU trên phiên bản gốc nhằm cải thiện hiện suất làm việc. Với những điều này, Qualcomm hoàn toàn có lý do để phát triển các smartphone chơi game của riêng mình nhằm gây chú ý đối với dòng chip chơi game của hãng.

Được biết, Snapdragon 875 sẽ là dòng chip được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất EUV 5nm của Samsung. Đây cũng là dây chuyền sản xuất modem Snapdragon X60 và Exynos 1000. Snapdragon 875 dự kiến là sự kết hợp của siêu lõi Cortex-X1 với lõi Cortex-A78, trong đó lõi Cortex-X1 được thiết kế mới có hiệu suất năng lượng cao hơn 30% và 23% tương ứng với Cortex-A77 và Cortex-A78. Ngoài ra, chip này cũng có thể được tích hợp sẵn modem 5G.