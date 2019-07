Qualcomm trình làng Snapdragon 855 Plus với GPU nhanh hơn 15%

Theo GSMArena, Qualcomm hy vọng những chiếc smartphone đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 855 Plus vào cuối năm nay. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chip này chính là việc nó tích hợp GPU Adreno 640 có xung nhịp cao hơn và mang lại hiệu suất cao hơn 15%.

Trong khi đó, lõi CPU Kryo 485 nhanh được tăng tốc lên xung nhịp 2,96 GHz (từ 2,84 GHz nhờ khả năng ép xung khoảng 4%). Không rõ liệu cụm thứ hai gồm ba lõi Kryo 485 có được ép xung hay không.

Hiệu suất GPU và CPU cải thiện là những điểm nhấn duy nhất của Snapdragon 855 Plus so với phiên bản 855 thông thường. Điều này có nghĩa chip Snapdragon 855 Plus vẫn đi kèm với modem X24 LTE và tùy chọn có thể được kết nối với modem X50 bên ngoài nhằm hỗ trợ 5G. Không có thay đổi về RAM hoặc khả năng hỗ trợ bộ nhớ trong.

Mục đích của Qualcomm với Snapdragon 855 Plus chính là hướng đến ứng dụng chơi game và AR/VR, vì vậy hãy chờ đợi thế hệ điện thoại chơi game tiếp theo sử dụng chip cao cấp này, với khả năng các mẫu cao cấp vào nửa cuối năm nay có thể là đối tượng đầu tiên áp dụng nó.