Rộ iPhone giá rẻ mất Face ID và Touch ID tại Việt Nam

Tại Việt Nam, bên cạnh các sản phẩm iPhone chính hãng thì nhiều người Việt vẫn đang tìm đến các mẫu iPhone xách tay, iPhone refurbished (hàng tân trang), iPhone lock (khóa mạng)… Trong số nhiều loại iPhone hiện bày bán trên thị trường thì một trong những loại có giá rẻ nhất phải kể đến là các mẫu iPhone mất vân tay (đối với các dòng máy iPhone 8/8 Plus trở xuống) và iPhone mất Face ID (đối với iPhone X trở đi). Các mẫu iPhone mất Touch ID, Face ID này được xem như một lựa chọn “hời” hơn mà vẫn có thể trải nghiệm hệ điều hành iOS và phần cứng thiết bị từ Apple

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Văn Quốc, chuyên kinh doanh hàng iPhone xách tay tại quận 7, TP.HCM cho biết: “Các mẫu iPhone mất Touch ID hay Face ID mỗi năm trên thị trường đều có, nhưng nguồn hàng thường không nhiều, sẽ bán ra theo từng đợt khi có máy. Máy iPhone mất Face ID và Touch ID thường là các máy cũ, nguyên nhân mất có thể do rơi rớt, can thiệp làm đứt cáp Face ID và Touch ID, đó là các trường hợp nhẹ. Nặng hơn có thể do máy đã qua thay màn hình, thay main, thay cụm camera…”.