Samsung, Apple thất thế vì bán điện thoại đắt hơn Huawei

Gartner cho hay thị phần smartphone của Huawei tăng lên gần 15% trong ba tháng kết thúc vào tháng 12.2018, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Đối thủ cạnh tranh của Huawei là Samsung và Apple vẫn đứng hạng nhất và nhì về thị phần, lần lượt chiếm khoảng 17% và 16% thị trường. Dù vậy, cả hai hãng đều mất thị phần trong quý 4/2018 so với trước đó một năm. Thị phần Apple giảm 2 điểm phần trăm, trong khi thị phần Samsung thì hạ 1 điểm phần trăm.

Gartner ước tính Apple bán 64,5 triệu chiếc iPhone trong quý 4/2018, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần giảm doanh số hằng quý tệ nhất của iPhone kể từ quý 1/2018. Công ty cho hay doanh số lao đao chủ yếu là vì tình hình tại thị trường Trung Quốc. Doanh thu iPhone hạ 15% trong quý đầu năm so với cách đây một năm, một phần vì người dùng tiếp tục sử dụng iPhone lâu hơn một chút so với trước đây và các yếu tố vĩ mô không thuận lợi tại thị trường mới nổi.