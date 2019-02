iPhone cũ đang 'giữ chân' người dùng lâu hơn

Giới công nghệ đều hiểu rằng năm 2018, Apple thực sự đã gặp khó khăn với doanh số của iPhone. Một số nguyên nhân có thể kể ra như giá cao, thiếu cải tiến so với thế hệ trước, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các nhà sản xuất điện thoại Android… Và tất nhiên, không thể bỏ qua lý do mà CEO Tim Cook từng nói: người dùng chậm mua sản phẩm mới.

Phone Arena dẫn ghi chú của chuyên gia phân tích Toni Sacconaghi thuộc công ty Bernstein cho rằng vòng đời nâng cấp sản phẩm đối với iPhone đã kéo dài thành 4 năm đối với tài khóa 2019, trong khi của 2018 là 3 năm. Chuyên gia phân tích này đổ lỗi nguyên nhân cho chương trình thay pin giảm giá dành cho các model cũ khiến người dùng không còn nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Vòng đời nâng cấp dài hơn đối với iPhone từng được Tim Cook nhắc đến như một phần lý do khiến doanh thu iPhone thường niên giảm 15% năm 2018 so với 2017. “Khách hàng giờ đây giữ iPhone cũ để dùng lâu hơn so với trước. Khi đặt yếu tố này cùng với các tác nhân kinh tế vĩ mô thường thấy ở những thị trường mới nổi, kết quả là doanh thu iPhone giảm 15% so với năm ngoái”, người đứng đầu Apple nhận định.

Chuyên gia Sacconaghi dự đoán dù tổng lượng iPhone bán ra và đang sử dụng tăng 9% trong năm ngoái, thì tới cuối 2019 con số này sẽ giảm tới 19%. Điều này có thể là yếu tố đẩy cao tỷ lệ nâng cấp máy, khoảng 16% người dùng sẽ nâng cấp iPhone trong năm nay.

Như vậy, nếu dự đoán của Sacconaghi đúng thì trong khoảng 3 tháng cuối năm 2019, những người hiện dùng iPhone 6s, 6s Plus sẽ bỏ máy để chọn mua một trong những model ra mắt vào tháng 9.