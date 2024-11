'Cá voi tiền số' cược lớn vào chiến thắng của ông Donald Trump

Theo Cointelegraph, phiếu bầu "Yes" ủng hộ ông Donald Trump trên các thị trường dự đoán phi tập trung hàng đầu, phần lớn được kiểm soát bởi những cá voi bí ẩn. Họ đang đặt cược hàng triệu USD vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra hôm nay 5.11.

Theo Domer, một trong những chuyên gia ẩn danh trên thị trường dự đoán phi tập trung, hơn một nửa phiếu bầu của ông Trump nằm trong tay 5 nhà đầu tư lớn (cá voi). "Các lá phiếu 'Yes' của cựu tổng thống có độ tập trung rất cao. Hơn 50% trong tổng số 162 triệu phiếu do 5 cá voi nắm giữ, trong đó có 1/3 phiếu thuộc về Le Giga Whale", Domer viết trên X cá nhân. Nếu chiến thắng thuộc về phe Cộng hòa, các cá voi này sẽ nhận được khoảng 81 triệu USD phần thưởng.

Minh họa cựu Tổng thống Donald Trump và các cá voi tiền số ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH COINTELEGRAPH

Ngược lại, phiếu bầu "Yes" của Phó tổng thống Kamala Harris lại bị phân tán nhiều hơn. 5 người ủng hộ hàng đầu chỉ nắm giữ 18% phiếu bầu. Cổ đông lớn nhất của bà Harris chỉ có 4,4% trên tổng phiếu bầu, con số này thấp hơn nhiều so với người ủng hộ hàng đầu của ông Trump đang kiểm soát 29,1% phiếu "Yes".

Những thông tin này được đưa ra vài giờ trước bầu cử Tổng thống Mỹ. Cả cộng đồng tiền số đang nín thở chờ kết quả. Việc ông Trump hay bà Harris sẽ là chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng sẽ định hình tương lai pháp lý của ngành tiền số trong bốn năm tới.

Theo tỉ phú Elon Musk, các phiếu bầu trên thị trường dự đoán phi tập trung như Polymarket cho kết quả đáng tin cậy hơn các khảo sát truyền thống, do người dùng phải bỏ tiền túi ra để mua "phiếu bầu".

Polymarket là thị trường dự đoán phi tập trung lớn nhất hiện nay, cho phép người dùng đặt cược USDC (stablecoin neo giá theo tỷ lệ 1:1 với USD). Domer cho rằng những cá voi hàng đầu đang ủng hộ ông Trump thực sự rất giàu và ủng hộ cựu tổng thống mạnh mẽ. Họ có niềm tin mạnh rằng ứng viên đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng trước đối thủ nên đã đổ rất nhiều tiền mua vé cược.

Dữ liệu lúc 9 giờ 45 giờ ngày 5.10 trên Polymarket cho thấy, tỷ lệ cược chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hiện ở mức 58,7%, trong khi của bà Harris là 41,3%. Còn trên Kalshi, 54% người đặt cược mong muốn chiến thắng cho ông Trump, 46% chọn bà Harris.

Dữ liệu trên Polymarket sáng 5.11 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump vượt trội so với bà Harris ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tỷ lệ dự đoán trên thị trường phi tập trung hoàn toàn trái ngược với khảo sát truyền thống do The New York Times công bố. Theo tờ báo, chỉ 48% người được hỏi cho rằng cựu tổng thống sẽ chiến thắng, thấp hơn đối thủ.

Theo các chuyên gia, thị trường tiền số đang đặc biệt nhạy cảm với cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Mỹ. Valentin Fournier, nhà phân tích tại BRN, nói với Cointelegraph: "Cuối tuần trước, các cuộc thăm dò truyền thống cho thấy Harris dẫn trước sít sao 2 - 3%. Điều này lập tức ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư tiền số ủng hộ Trump. Một số người đã nhanh chóng bán chốt lời do lo ngại ứng viên của mình thua cuộc".

Trước đó, khi có tín hiệu cho thấy tỷ lệ thắng của ông Trump cao, giá Bitcoin và loạt tiền số khác cũng tăng theo. Giới phân tích gọi đây là "Trump pump", ám chỉ sự tăng giá của tiền số tỷ lệ thuận với khả năng chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa.

Ông Trump được cho là có những chính sách cởi mở, rõ ràng hơn với ngành tiền số. Ông từng tuyên bố toàn bộ số Bitcoin còn lại trên thế giới phải được khai thác tại Mỹ. Trong khi đó, bà Harris có cách tiếp cận khá thận trọng và bảo thủ với ngành công nghiệp còn mới mẻ này. Chỉ những tháng gần cuối trong cuộc đua vào Nhà Trắng, chính sách tiếp cận tiền số của ứng viên đảng Dân chủ mới mềm mỏng hơn.