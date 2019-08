Samsung công bố cảm biến siêu khủng 108 MP cho smartphone

Theo Android Authority, Samsung xác nhận rằng cảm biến mới có kích thước điểm ảnh 0,8 micron, cùng kích thước với các cảm biến 48 MP và 64 MP hiện tại. Cảm biến cũng sử dụng tính năng kết hợp điểm ảnh để tạo ra những bức ảnh 27 MP có điểm ảnh đạt kích thước 1,6 micron.

Trong khi đó, cảm biến 48 MP và 64 MP sử dụng công nghệ kết hợp điểm ảnh để cung cấp hình ảnh tương đương với camera 12 MP và 16 MP với kích thước 1,6 micron. Nói cách khác, về mặt lý thuyết, ISOCELL Bright HMX cung cấp hiệu suất ánh sáng yếu tương tự như các cảm biến có độ phân giải cực cao trước đây.

Samsung có thể duy trì kích thước điểm ảnh giống như cảm biến 48 MP và 64 MP do kích thước cảm biến 1/1,33 inch được sử dụng bởi cảm biến camera 108 MP. Do đó, cảm biến này lớn hơn so với cảm biến 64 MP GW-1 (1/1,72 inch) và 48 MP của Samsung (1/2 inch).

Nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết cảm biến này cũng sử dụng công nghệ Smart ISO và có thể quay video 6K (6.016 x 3.384 pixel) ở tốc độ 30 khung hình/giây. Không có tin gì về khả năng quay phim siêu chậm 960 fps, nhưng 64 MP và 48 MP không hỗ trợ công nghệ này. Vì vậy, có khả năng cảm biến 108 MP cũng không làm việc do thiếu phần cứng cần thiết.

Samsung cho biết việc sản xuất hàng loạt cảm biến ISXELL Bright HMX sẽ bắt đầu vào cuối tháng này, có nghĩa một chiếc điện thoại 108 MP hoàn toàn có thể xuất hiện vào cuối năm nay, mà nhiều khả năng là Mi Mix 4 của Xiaomi như các tin đồn.