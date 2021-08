Samsung giới thiệu chip Exynos 5nm cho smartwatch

Theo Engadget, Exynos W920 là chip tích hợp modem LTE và Samsung cho biết đó cũng là chip đầu tiên cho thiết bị đeo được thiết kế dựa trên quy trình EUV (khắc tia cực tím) 5 nanomet. Chip mới này đi kèm lõi Cortex-A55 kép, GPU Mali-G68 và chip Cortex-M55 dành riêng cho màn hình luôn bật (Always On) được thiết kế để giảm tiêu thụ điện năng. Công ty tuyên bố cải thiện 20% hiệu suất CPU và tăng gấp 10 lần GPU so với chip cho thiết bị đeo gần nhất của hãng. Samsung cũng cho biết đây là chip nhỏ nhất dành cho thiết bị đeo.