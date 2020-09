Samsung hủy hội nghị nhà phát triển 2020 do lo ngại Covid-19

Theo Neowin, trong khi một số hội nghị công nghệ truyền thống đã bị hủy bỏ, nhiều hội nghị trong số đó được thay thế bằng các sự kiện phát trực tuyến. Mặc dù việc hủy bỏ sự kiện truyền thống là điều không quá ngạc nhiên nhưng các báo cáo trước đây cho biết, đại dịch Covid-19 không phải là lý do duy nhất khiến công ty Hàn Quốc gác lại hoàn toàn hội nghị. Công ty được cho là đã chứng kiến sự trì trệ trong những tiến bộ được thực hiện đối với các dịch vụ phần mềm của mình, chẳng hạn như Bixby, vì vậy hãng không có nhiều điều để phô diễn hoặc nói về nó trong hội nghị năm nay.

Được biết, Samsung thường giới thiệu các khả năng mới cho Bixby, các cải tiến cho các dịch vụ nhà thông minh... trong hội nghị. Đây là nơi công ty tiết lộ giao diện One UI và nêu chi tiết những thay đổi sắp tới đối với các bản cập nhật One UI chính trong hội nghị. Nhưng công ty đề cập rằng họ sẽ thông báo cho các nhà phát triển về các bản cập nhật cho nền tảng One UI thông qua trang web dành cho nhà phát triển và các diễn đàn cộng đồng.