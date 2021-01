Samsung sản xuất màn hình OLED 90 Hz đầu tiên cho máy tính xách tay

Theo Neowin, điều này được đưa ra không lâu sau khi Samsung giới thiệu công nghệ máy ảnh dưới màn hình dành cho máy tính xách tay sử dụng tấm nền OLED. Mặc dù tốc độ làm mới cao giờ đây không còn xa lạ đối với máy tính xách tay khi một số thiết bị có tốc độ làm mới lên tới 300 Hz, nhưng tất cả tấm nền đó đều là LCD và tấm nền OLED cho máy tính xách tay vẫn là 60 Hz.

Điều này phần nào giống với những gì chúng ta đã thấy xảy ra trên điện thoại cách đây vài năm. Mẫu Razer Phone là điện thoại đầu tiên có màn hình tốc độ làm mới 120 Hz, nhưng nó sử dụng tấm nền LCD. Điện thoại OLED có tốc độ làm mới cao đầu tiên đạt 90 Hz là ROG Phone của Asus và bắt đầu tăng nhiều hơn kể từ đó.

Samsung cho biết màn hình OLED cung cấp tốc độ phản hồi cao hơn so với màn hình LCD, mà cụ thể cao hơn gấp 10 lần, vì vậy màn hình OLED 90 Hz thực sự cho cảm giác mượt mà hơn so với màn hình LCD 120 Hz. Công ty đã thử nghiệm lực kéo màn hình khi di chuyển cửa sổ ở tốc độ cao trên các loại màn hình nói trên và đo được lực cản 0,9 mm trên màn hình OLED 90 Hz, so với 1 mm trên màn hình LCD 120 Hz.

Samsung cho biết màn hình máy tính xách tay OLED 90 Hz của họ sẽ được sản xuất đầy đủ vào tháng 3, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thấy chúng trên các thiết bị mới. Tuy nhiên, ngay cả màn hình OLED thông thường cũng không phổ biến trên máy tính xách tay, vì vậy câu hỏi đang đặt ra là liệu có bao nhiêu sản phẩm sẽ mang đến công nghệ này.