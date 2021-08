Samsung tiết lộ RAM DDR5-7200 512 GB

Theo Tomshardware, Samsung đã tạo ra mô-đun bộ nhớ DDR5-7200 với 8 khuôn DDR5 xếp chồng lên nhau được kết nối với nhau bằng công nghệ TSV (through silicon via). Đây là một cải tiến lớn so với DDR4 - vốn trước đó chỉ giới hạn ở 4 khuôn DDR4. Mặc dù có thiết kế dày đặc hơn, ngăn xếp DDR5 chỉ có kích thước 1,0 mm so với 1,2 mm của DDR4.