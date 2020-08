Samsung trình làng thế hệ Galaxy Note20 với màn hình lên tới 6,9 inch

Loạt Galaxy Note mới nhất của Samsung bao gồm các phiên bản tiêu chuẩn (Note20) và Note20 Ultra. Như thường lệ, sản phẩm đi kèm một số cải tiến mới trong S Pen như độ chính xác cao hơn và cung cấp 5 hành động mới ở mọi nơi để điều hướng Galaxy Note20 dễ dàng.

Dĩ nhiên, một phần quan trọng của chức năng S Pen chính là ghi chú viết tay. Samsung nói rằng họ cũng đã cải thiện ứng dụng Samsung Notes với khả năng nhận dạng chữ viết tay để có thể làm thẳng chữ viết tay lộn xộn và các ghi chú sẽ được đồng bộ giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính Windows 10. Ứng dụng này cũng cho phép người dùng viết và tô sáng các tài liệu PDF cũng như âm thanh. Đây là một phần của sự hợp tác với Microsoft, bao gồm cả tích hợp phát trực tuyến trò chơi Project xCloud.

Ứng dụng Samsung Notes có thể dễ dàng đồng bộ hóa với cả OneNote và Outlook, trong khi Reminders có thể đồng bộ hóa với Outlook, To Do và Teams. Ngoài ra, dòng Galaxy Note20 đi kèm tích hợp Your Phone.

Galaxy Note20 Ultra mang đến màn hình Dynamic AMOLED 2X cực kỳ sống động với độ sáng cao Ảnh: T.Luân

Nhưng đó chỉ là khía cạnh năng suất. Galaxy Note20 đi kèm màn hình Infinity-O 6,7 inch độ phân giải FHD+. Trong khi đó, lần đầu tiên trong dòng Note, Galaxy Note20 Ultra mang đến màn hình Dynamic AMOLED 2X cực kỳ sống động với độ sáng cao. Màn hình có tốc độ làm mới đến 120 Hz, mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà chưa từng có, tự động điều chỉnh tốc độ làm mới hiển thị theo nội dung trải nghiệm, giúp người dùng kéo dài thời lượng pin.

Ở mặt sau, loạt Galaxy Note20 có thiết lập giống với dòng Galaxy S20. Cụ thể, Galaxy Note20 Ultra có cảm biến chính 108 MP f/1.8 với ống kính tele 12 MP và cảm biến siêu rộng 12 MP. Bản tiêu chuẩn có cảm biến chính 12 MP f/1.8, cảm biến tele 64 MP và cảm biến siêu rộng 12 MP. Chúng cũng có các tính năng tương tự và cả quay video 8K.

Galaxy Note20 Ultra (phải) được Samsung nâng cấp chất lượng camera rất nhiều so với các thế hệ cũ Ảnh: T.Luân

Đối với chip xử lý, Samsung được cho là đi kèm chip Snapdragon 865+, một phiên bản được ép xung nhẹ của Snapdragon 865 có trên dòng Galaxy S20. Tuy nhiên ngoài Mỹ, loạt Galaxy Note20 dùng chip Exynos 990 ở hầu hết các thị trường (bao gồm cả Việt Nam). Trong khi Galaxy Note20 Ultra có RAM 12 GB thì bản tiêu chuẩn chỉ có RAM 8 GB, còn kích thước pin lần lượt là 4.500 mAh và 4.300 mAh.

Một điều đáng chú ý là cả hai sản phẩm này đều hỗ trợ cả mạng 5G Sub-6GHz và mmWave. Với dòng S20, thì bản này chỉ hỗ trợ Sub-6GHz.