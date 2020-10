Samsung và Huawei thống lĩnh thị trường smartphone quý 3

Trong quý 3, Samsung và Huawei tiếp tục cuộc chiến với vị trí số 1. Doanh số smartphone Huawei đã giảm 25% so với quý 2 do nhu cầu yếu ở Trung Quốc kết hợp với các quy định của Mỹ chống lại công ty. Huawei có thể làm tốt hơn trong quý hiện tại vì họ sẽ phát hành các mẫu điện thoại tiên tiến nhất của mình, dòng Mate 40, trong quý này. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho của Mate 40, Mate 40 Pro và Mate 40 Pro Plus có thể bị hạn chế do thay đổi quy tắc xuất khẩu do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra. Quy tắc mới ngăn cản các xưởng đúc sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất chip cho Huawei.