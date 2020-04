Samsung xác nhận ra mắt Galaxy Note20 và Fold 2

Theo Android Authority, bộ phận công nghệ thông tin và di động của Samsung đã giảm 4% doanh thu, từ 22,3 tỉ USD trong quý 1/2019 xuống còn 21,3 tỉ USD trong quý 1/2020. Samsung đổ lỗi cho Covid-19 gần cuối quý 1 khiến doanh số di động giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận của bộ phận này tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, từ 1,8 tỉ USD trong quý 1/2019 lên 2,1 tỉ USD trong quý 1/2020.

Samsung cho biết các sản phẩm cải tiến mới đây là lý do cho sự ổn định của lợi nhuận như muốn ám chỉ đến loạt Galaxy Z Flip và Galaxy S20. Dẫu vậy, Samsung có thể phải đối diện với một quý 2 đầy khó khăn do thị trường di động bị thu hẹp và các cửa hàng đóng cửa do Covid -19. Để giảm bớt thiệt hại, công ty cho biết họ sẽ tập trung vào khả năng sản xuất linh hoạt và đa dạng, đồng thời cải thiện các kênh bán hàng trực tuyến.