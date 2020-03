Sản xuất hàng loạt khẩu trang, mặt nạ in 3D để chống Covid-19

HP, một tên tuổi lớn trong làng công nghệ vừa tuyên bố đang bắt tay với những đơn vị đã mua máy in 3D của hãng để sản xuất tấm che mặt, khẩu trang… dành cho đội ngũ y tế, những người thường xuyên phải sử dụng các loại sản phẩm này trong nhiều giờ liền kể từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra.

Hãng đồng thời đang thử nghiệm khẩu trang “ở cấp độ bệnh viện” đáp ứng tiêu chuẩn FFP3 cao cấp (cung cấp sự bảo vệ tối đa từ việc hít thở không khí ô nhiễm, lọc 99% các hạt có kích thước 0,6 μm, có khả năng lọc các loại hạt độc hại, gây ung thư và phóng xạ), chi tiết cho các loại máy trợ hô hấp khẩn cấp đơn giản. Công ty cũng đang nghiên cứu in 3D các loại gạc mũi để kiểm tra lây nhiễm Covid -19. Tất cả bản thiết kế trang bị y tế 3D sẽ được hãng cung cấp miễn phí trên internet.

Carbon, một startup chuyên in 3D từ ghế xe đạp tới công cụ niềng răng cũng tiết lộ kế hoạch gửi thiết kế mẫu mặt nạ cho mạng lưới khách hàng đã mua máy in của hãng. Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch cấp cao Joseph DeSimone của Carbon cho biết hãng gửi thiết kế đi sớm nhất từ ngày 25.3.

Cũng như HP, Carbon đang phát triển thiết kế bông gạc mũi chuyên dùng để thu thập mẫu bệnh phẩm kiểm tra Covid-19. Dù đã có một số bệnh viện thử nghiệm sản phẩm này, nỗ lực vẫn chỉ ở những bước đầu.

Công nghệ in 3D không thể đưa vào sản xuất ồ ạt như các phương pháp truyền thống, nhưng ưu điểm là linh hoạt, có thể in nhiều chi tiết khác nhau miễn là có máy in và nguyên liệu thô (ví dụ nhựa resin).

Theo CNET, một số công ty khác đang tập trung vào máy trợ hô hấp, thiết bị y tế nhiều khả năng thiếu hụt nếu Covid-19 lây nhanh và bệnh nhân phải chịu các vấn đề về đường hô hấp. Máy in của Carbon có thể dùng để tạo chi tiết trong máy hô hấp, nhưng với khẩu trang “vẫn khó để làm nhanh được”, DeSimone chia sẻ. Đa phần máy in 3D ngày nay phù hợp với sản xuất chi tiết nhựa, không tạo ra được vải hay tấm lọc dùng trong khẩu trang.

Vì dịch, công ty này cũng đang phải đóng cửa nhưng vẫn để bộ phận y tế hoạt động dưới sự kiểm soát.

Formlabs, một hãng cùng ngành khác đang in các loại gạc mũi 3D. Còn Materialise, một công ty Bỉ lại phát triển công cụ mở cửa rảnh tay. Doanh nghiệp khác ở Ý thì đang tích cực tạo ra van dùng trong máy trợ hô hấp.

Công ty Prusa Research mới đây đã tặng 10.000 mặt nạ cho chính phủ Czech, đồng thời công khai bản thiết kế để các hãng khác hoặc tư nhân tự in để sử dụng.