Sau iPad Pro M1, Apple sẽ tung phiên bản iPhone dùng chip M1

Vì iPad lớn hơn nhiều so với iPhone nên nó có pin lớn hơn, phù hợp cho chip M1 bởi Apple luôn là công ty xem xét tối ưu hóa giữa hiệu suất và thời lượng pin trên thiết bị của mình. Bên cạnh đó, việc chọn A14X Bionic làm chip xử lý cho iPad Pro sẽ gây phức tạp thêm cho chuỗi cung ứng, trong bối cảnh Apple đã có chip A14 Bionic trên iPhone 12 và M1. Sử dụng A14 Bionic trên iPad Pro sẽ không tạo ra khác biệt khi so sánh với iPhone 12. Đây cũng là lý do mà A14 Bionic được Apple trang bị trên iPad Air 2020 - một sản phẩm có nhu cầu hiệu suất thấp hơn.