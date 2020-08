Sau TikTok, đến lượt WeChat sẽ bị Mỹ loại bỏ

Theo Neowin, các kế hoạch mới đi xa hơn nhiều so với cuộc tấn công nhắm vào TikTok hiện tại vì chúng có thể dẫn đến việc nhiều ứng dụng Trung Quốc bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng Mỹ, như WeChat . Bên cạnh đó còn có kế hoạch để kiểm soát nhà cung cấp điện toán đám mây từ Trung Quốc.

Ông Pompeo đưa ra 5 biện pháp mà Mỹ đang tìm cách theo đuổi để đối phó với các mối đe dọa mà họ nhận thấy từ Trung Quốc, chúng bao gồm:

• Chặn các “nhà cung cấp dịch vụ... không đáng tin cậy” khỏi các mạng viễn thông Mỹ.

• Xóa ứng dụng Trung Quốc khỏi các cửa hàng ứng dụng Mỹ.

• Ngăn các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc cung cấp các ứng dụng phổ biến của Mỹ để tải xuống.

• Ngăn chặn thông tin cá nhân của công dân Mỹ và tài sản trí tuệ của các công ty được lưu trữ và truy cập trên các dịch vụ đám mây của Trung Quốc.

• Bảo vệ các tuyến cáp dưới biển chạy từ Mỹ đến phần còn lại của thế giới nhằm tránh bị tình báo Trung Quốc thu thập thông tin.

Theo ông Pompeo, lý do chính của việc chặn các ứng dụng và dịch vụ Trung Quốc là vì chúng có thể hoạt động như là một công cụ do thám cho tình báo Trung Quốc. Không rõ có bao nhiêu thông tin có thể truy cập được bởi chính phủ Trung Quốc. Trước đó, Huawei đã bị chính quyền Mỹ cáo buộc do thám cho chính phủ Trung Quốc nhưng công ty này liên tục phủ nhận.

Không rõ khi nào chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức áp dụng các kế hoạch này nhưng ít nhiều nó sẽ làm rung chuyển mọi thứ trong lĩnh vực công nghệ. Có lẽ điều khó chịu nhất trong các kế hoạch là động thái ngăn chặn các nhà sản smartphone Trung Quốc cài đặt sẵn hoặc cung cấp các ứng dụng phổ biến ở Mỹ. Điều này có thể khiến các công ty như Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus và bất kỳ nhà sản xuất Trung Quốc nào khác bị đối xử tương tự như Huawei khi họ buộc phải ngừng sử dụng Google Play Store.