Siri đã có thể phát các bản nhạc Spotify trên iOS 13

Theo Engadget, để sử dụng tính năng này, người dùng chỉ cần cài đặt bản cập nhật của Spotify và yêu cầu Siri phát một bản nhạc kèm “Spotify”. Tích hợp mới cũng hoạt động với CarPlay, cho phép người dùng kiểm soát các giai điệu Spotify khi đang lái xe qua các câu lệnh.

Được biết, việc Spotify có thể sử dụng Siri bắt nguồn từ việc tích hợp công cụ SiriKit như một phần của iOS 13. Điều đó cho phép người dùng nói những điều như “Play (album, track hoặc playlist) on Spotify”, “Play the latest song from (nghệ sĩ) on Spotify” hoặc “Spotify (tên) playlist”. Nhờ vậy, Spotify được xếp ngang hàng với Apple Music, ngoại trừ việc người dùng cần thêm lệnh kèm Spotify, còn không Siri sẽ được lựa chọn mặc định cho Apple Music.

Báo cáo cho biết, việc tích hợp khả năng lệnh Siri với Spotify hoạt động với “iPhone, iPad, CarPlay, AirPods và HomePod qua AirPlay”. Tuy nhiên, thử nghiệm được thực hiện bởi 9to5Mac cho thấy việc tích hợp HomePod chưa nhận ra yêu cầu bài hát của Siri. Điều này có thể xuất hiện trong bản phát hành của iOS 13.2 cho HomePod. Cùng với việc tích hợp Siri, Spotify cũng đã ra mắt một ứng dụng Apple TV cho Apple TV HD và 4K.

Với bản cập nhật mới, Apple và Spotify đã giải quyết một trong những mối quan tâm chính của Spotify trong khiếu nại chống độc quyền mà họ nộp lên Ủy ban châu Âu (EU) liên quan đến Apple. Tuy nhiên, vấn đề về “thuế Apple” như trong khiếu nại của Spotify đến nay vẫn chưa được giải quyết.