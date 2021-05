Sony đấu với Microsoft bằng tính năng ‘Game Boost’ trên PS5

Có vẻ như tính năng Game Boost sẽ sử dụng các thông số kỹ thuật hệ thống của PS5 để nâng cao trò chơi PS4. Sony chưa trực tiếp xác nhận trò chơi nào hoạt động với dịch vụ này, nhưng đoạn giới thiệu cho chúng ta thấy cái nhìn thoáng qua về God of War, Shadow of the Colossus và Ghost of Tsushima.