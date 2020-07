SoundMax trình làng headphone chơi game giá rẻ AH-328

So với những sản phẩm từng giới thiệu, SoundMax AH-328 cũng có nét cổ điển do kiểu vòm chụp xương kim loại lộ thiên, phần vòm chụp phụ bằng mút mềm bọc da nhân tạo có thể co giãn theo nhiều cỡ đầu khác nhau.

Là một sản phẩm dành cho game thủ, SoundMax đương nhiên được trang bị micro thu âm để game thủ có thể kết nối với các chiến hữu của mình trong suốt trận chiến. Với SoundMax AH-328 mic tích hợp cũng được cải tiến, trông gọn gàng hơn nhiều so với kiểu tai nghe thiết kế giấu micro bằng cách cuộn tròn sản phẩm vào bên trong củ tai.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, SoundMax AH-328 cũng được nâng cấp lên micro có khả năng lọc tạp âm, giúp game thủ chú tâm hơn vào những màn đấu nhờ chất lượng đàm thoại được loại bỏ đáng kể tạp âm từ môi trường.

Nhờ ứng dụng thiết kế buồng âm lớn, sự khéo léo trong việc sắp đặt các thành phần bên trong, nên phần mặt trong tai nghe AH-328 không hề gây cảm giác cấn vành tai. Ngay cả khi phải đeo mắt kính, SoundMax AH-328 vẫn không hề gây “sức ép” lên vành tai hay thái dương người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, SoundMax AH-328 được bán ra với mức giá khá hấp dẫn chỉ 550.000 đồng.