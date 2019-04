Spotify có 100 triệu người dùng tài khoản Premium

Theo Engadget, một trong những thành công giúp thúc đẩy lượng người dùng lên đến 217 triệu bắt nguồn từ việc Spotify cập bến thị trường Ấn Độ. Mặc dù chỉ ra mắt tại Ấn Độ vào cuối tháng 2 nhưng Spotify đã bắt đầu xây dựng một lượng lớn khách hàng ở quốc gia này. Công ty cho biết hơn một triệu người dùng đã đăng ký trong tuần đầu tiên, và tăng lên hơn gấp đôi trong 4 tuần sau đó.

Đáng buồn, tuy số lượng người dùng tăng lên nhưng Spotify vẫn không thể biến thành công này thành lợi nhuận tốt khi công ty mất 158 triệu USD trong quý. Con số này thực sự tồi tệ nếu so sánh với khoản lợi nhuận trị giá 493 triệu USD mà công ty kiếm được vào tháng 12 năm ngoái. May mắn là nó vẫn tốt hơn so với khoản thiệt hại 188 triệu USD mà hãng gặp phải trong quý 1/2018.

Spotify hiện tại chưa mong đợi nguồn lợi nhuận tăng trưởng lớn mà hy vọng sẽ tăng cường sức hút của mình trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Công ty đang xem podcast là một cách để bảo vệ tương lai của mình. Mặc dù mới chỉ mua các kênh podcast Anchor và Gimlet nhưng Spotify đã thấy doanh thu tăng lên từ các podcast chứa quảng cáo độc quyền.