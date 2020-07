Spotify có 138 triệu người dùng trả phí

Theo Neowin, trong quý vừa qua, Spotify đã thêm 8 triệu thuê bao trả phí, có nghĩa 138 triệu người dùng gói Premium. Phần còn lại đang sử dụng phiên bản hỗ trợ quảng cáo của nền tảng này. Báo cáo vượt quá mong đợi của các nhà phân tích, những người dự kiến công ty sẽ có 136,4 triệu thuê bao trả phí, theo dữ liệu của IBES từ Refinitiv.

Tổng doanh thu của Spotify tăng 13% so với năm trước, lên 1,889 tỉ EUR trong quý vừa qua. Mặc dù có sự gia tăng số lượng thuê bao trả phí nhưng công ty vẫn bị lỗ 167 triệu EUR. Doanh thu được tạo từ quảng cáo đã giảm 21% so với năm ngoái do Covid-19 , cao hơn một chút so với kỳ vọng của công ty.