Startup tên lửa Mỹ ký hàng loạt hợp đồng dù chưa phóng lần nào

Theo CNN, Relativity là startup chuyên chế tạo tên lửa nhỏ để phóng các vệ tinh nhỏ. Hãng cho biết hôm 6.5 rằng doanh nghiệp tên Spaceflight đang đặt hợp đồng đến sáu lần phóng. Đây là hợp đồng lớn thứ ba của Relativity chỉ trong 5 tuần gần đây.

CEO Relativity Tim Ellis, người đồng sáng lập doanh nghiệp chỉ hơn ba năm trước, cho hay Relativity đang thu hút nhiều sự chú ý hơn vì nhiều người hào hứng với cách tiếp cận mới lạ của hãng trong hoạt động sản xuất. Tên lửa của Relativity sẽ được in hoàn toàn bằng công nghệ in 3D

“Người ta đang bắt đầu tập trung xung quanh tên lửa in 3D như đây là tương lai của công nghệ tên lửa. In 3D cho phép chúng tôi phát triển cực kỳ nhanh”, Ellis chia sẻ. Relativity cho biết họ có thể cấu hình lại máy in 3D của mình, thay đổi thiết kế tên lửa và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của các hãng vệ tinh.

Cách tiếp cận nói trên khiến một số nhà đầu tư tên tuổi hứng thú. Relativity nhận được sự ủng hộ từ Y Combinator, vườn ươm khởi nghiệp nổi tiếng ở Thung lũng Silicon và Mark Cuban, tỉ phú Mỹ có mặt trong chương trình Shark Tank. “Tôi hào hứng. Họ đã có hợp đồng. Một khi các đợt phóng bắt đầu thì động lực của họ sẽ chỉ gia tăng”, ông Cuban nói. Cuban rót vốn 500.000 USD vào Relativity và ông vẫn tiếp tục tăng đầu tư.

Năm qua, Relativity tăng từ chỉ 14 nhân viên lên 85 nhân viên, thu hút được nhiều cái tên giỏi từ các nhà sản xuất tên lửa hàng đầu như SpaceX của Elon Musk và Blue Origin của Jeff Bezos. Trước đây, nhà sáng lập Ellis cũng từng là kỹ sư làm việc ở Blue Origin.

Vệ tinh nhỏ thật sự là mảng làm ăn của nhiều doanh nghiệp lớn. Relativity cũng như hơn 100 doanh nghiệp non trẻ khác trên khắp thế giới nỗ lực chế tạo tên lửa để phục vụ riêng các vệ tinh nhỏ . Relativity muốn làm tên lửa đặc biệt cho loại vệ tinh rẻ hơn, có khả năng hơn này.

Không phải tất cả startup không gian sau này đều thành công. Đến nay, chỉ có mỗi startup tên lửa Rocket Lab là đã phóng được tên lửa vào quỹ đạo. Tuy vậy, Relativity cùng Virgin Orbit là hai trong số nhiều hãng đã có hợp đồng đặt phóng, nhà phân tích Laura Forczyk thuộc hãng Astralytical cho hay. Bà Forczyk cho rằng doanh nghiệp có tương lai đầy hứa hẹn.

“Khi bạn trò chuyện với giới đầu tư không thạo về các hãng tên lửa, bạn đã tạo được ấn tượng rồi. Nếu bạn biến công nghệ in 3D thành một phần của thương hiệu mình, bạn sẽ còn nổi bật hơn”, bà Forczyk cho biết.

Cách tiếp cận của Relativity độc đáo. Dù các hãng từ SpaceX đến Aeroject Rocketdyne (AJRD) đều sản xuất một số bộ phận với nhà sản xuất khác, Relativity có kế hoạch sử dụng công nghệ riêng để in 3D từng thành phần. Điều này có thể giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí sản xuất, tạo tên lửa nhanh hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Relativity đã ký thỏa thuận phóng thử tên lửa tại nhiều cơ sở uy tín, trong đó có Trung tâm Vũ trụ Stennis của NASA và Trạm Không quân Cape Canaveral. Công ty có thể có nhiều hợp đồng phóng cho quân sự và chính phủ. Thiết kế tên lửa đầu tiên của Relativity là Terran 1 có vị trí tốt trong thị trường phóng tên lửa . Nó không lớn như Falcon 9 của SpaceX nhưng lớn hơn nhiều so với tên lửa mà Rocket Lab đang cung ứng.

Song cuối cùng thì tương lai của Relativity có thành công hay không vẫn là điều còn phải chờ đợi. “Bất cứ ai cũng có thể viết PowerPoint. Bất cứ ai cũng có thể gọi vốn. Tôi quan sát các hoạt động và kiểm tra phần cứng thực tế. Đến nay Relativity đi đúng hướng nhưng chúng ta chưa được chứng kiến các đợt thử nghiệm”, bà Forczyk nhận định.