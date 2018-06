Surface 3 cập nhật firmware mới vá lỗi Meltdown

Theo Neowin, bản cập nhật có sẵn cho tất cả thiết bị Surface 3 đang chạy Windows 10 phiên bản 1703 trở lên.



Cũng trong tuần này, AdDuplex công bố báo cáo lượng thiết bị Windows 10 đang sử dụng, cho thấy bản cập nhật mới nhất của Windows hiện đã được cài đặt trên 50% máy tính Windows 10. Nó cũng cho thấy số lượng Surface và Surface 3 chạy bản phân phối 1803 có tỷ lệ thấp nhất, chỉ với 17,7% các thiết bị chạy phiên bản mới nhất của Windows 10.

Nếu muốn cài đặt bản cập nhật theo cách thủ công, bạn có thể tải xuống gói phần mềm và trình điều khiển cho Surface 3 từ các liên kết tương ứng Surface 3 Wi-Fi, Surface 3 LTE - AT&T, Surface 3 LTE - Verizon, Surface 3 LTE - North America Carrier Unlocked và Surface 3 LTE - Outside of North America and Y!mobile in Japan.