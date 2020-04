Surface Go 2 ra mắt trong vài tuần tới

Theo GizChina, các nguồn tin cho biết bản kế nhiệm của Surface Go sẽ ra mắt trong vài tuần tới. Sản phẩm dự kiến đi kèm CPU lõi kép Intel Core m3-8100Y thế hệ thứ 8. Sẽ không có nhiều khác biệt về hiệu suất nếu so sánh Intel Core m3-8100Y với Pentium Gold 4415Y trên phiên bản Surface Go ban đầu.