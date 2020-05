Surface Go 2 ra mắt với màn hình 10,5 inch, viền siêu mỏng

Theo Neowin, mặc dù màn hình lớn hơn nửa inch nhưng nó vẫn vừa vặn với cùng khung máy trong phiên bản gốc do có viền mỏng hơn một chút. Một cải tiến khác là hiệu suất khi phiên bản tiêu chuẩn đi kèm CPU Intel Pentium Gold 4425Y - một cải tiến nhỏ so với Pentium Gold 4415Y mặc dù vẫn thuộc gia đình Amber Lake. Ngoài ra, người dùng cũng được cung cấp tùy chọn CPU Core m3-8100Y - một phiên bản cải tiến so với Pentium Gold.

Các thông tin khác không có nhiều thay đổi khi người dùng vẫn được cung cấp tùy chọn lưu trữ eMMC 64 GB hoặc SSD 128 GB, cùng RAM 4 GB hoặc 8 GB. Sản phẩm vẫn cung cấp tùy chọn 4G LTE và thậm chí modem LTE cũng không có nhiều thay đổi, với Snapdragon X16 cho kết nối Gigabit. Về bộ phận kết nối, Bluetooth cũng đã được cập nhật lên 5.0.

Liên quan đến cổng kết nối, sản phẩm đi kèm USB-C đơn, Surface Connect, đầu đọc thẻ nhớ microSD và jack cắm âm thanh 3,5 mm. Sản phẩm đi kèm loa Dolby Audio 2W, nhưng phiên bản hiện tại có micro kép. Nó cũng nặng hơn một chút khi đạt mức 544 gram và 553 gram cho các mẫu Wi-Fi và LTE, trong khi tiền nhiệm tương ứng là 522 gram và 532 gram.