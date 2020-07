Tai nghe Jays M Five với khả năng chống nước giảm giá bán

Đế sạc có khả năng tích trữ tới 2,5 lần sạc, vì thế tổng thời gian sử dụng lên đến 19 giờ, tương đương gần 4 tuần nghe nhạc ở văn phòng, hoặc 1 buổi dã ngoại cuối tuần.

Để nhận hoặc kết thúc cuộc gọi, người dùng có thể chạm vào một trong hai bên tai nghe một lần. Nếu muốn kích hoạt trợ lý ảo, người dùng chạm ba lần vào một trong hai bên tai nghe. Để tua bài trước hoặc sau, thao tác cần làm là chạm vào hai lần. Nếu giữ lâu vào tai nghe phải ba giây, âm lượng sẽ lớn hơn còn giữ tai nghe trái ba giây thì âm lượng sẽ giảm.

Một ưu điểm khác của Jays M Five là giữ nguyên vị trí cho dù bạn đi bộ, chạy hay nhảy. Kháng nước cấp độ IPX5, Jays M Five là chiếc tai nghe dành cho tập thể thao và hoạt động liên tục.

Jays M Five được trang bị kết nối Bluetooth 5.0, cho phép khoảng cách hoạt động lên tới 20 mét. Thiết bị tương thích với hệ điều hành Android lẫn iOS và đi kèm với bộ ba nút tai với kích thước khác nhau, phù hợp với từng cỡ lỗ tai riêng biệt. Vỏ đựng Jays M Five kết nối với củ sạc nhờ USB type C.

Tại thị trường Việt Nam, True Wireless Jays M Five được bán với giá 2,5 triệu đồng nhưng đang được giảm giá còn 1,5 triệu đồng khi đặt mua tại trang Loa.vn.