Tai nghe Pixel Buds lên kệ với giá 179 USD

Theo Neowin, chiếc tai nghe có giá 179 USD này khi lên kệ chỉ có lựa chọn màu Clearly White. Nó hứa hẹn mang đến một số cải tiến so với tiền nhiệm, bao gồm micro đặc biệt cho các cuộc gọi rõ ràng hơn và Adaptive Audio cho âm thanh tốt hơn. Một điều vẫn còn thiếu là khử tiếng ồn chủ động - tính năng nổi bật có mặt trên AirPods Pro đắt tiền hơn từ Apple.

Pixel Buds được quảng cáo là có phạm vi hoạt động tốt hơn, cho phép người dùng có thể để điện thoại trong tủ khóa tại phòng tập thể dục mà vẫn nghe được khi tập luyện. Nó cũng hỗ trợ tính năng trợ lý ảo Google Assistant và ghép nối nhanh đến với tất cả smartphone Android hiện đại.

Như đã đề cập ở trên, Pixel Buds hiện có sẵn với giá 179 USD trong lựa chọn màu Clearly White duy nhất, tuy nhiên người dùng có thể chờ thêm một thời gian nữa khi sản phẩm sẽ bổ sung các màu Almost Black, Quite Mint và Oh So Orange.

Người dùng có thể mua tai nghe tại Google Store, Walmart, Best Buy, Target và một số nhà mạng tại Mỹ.