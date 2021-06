Tất cả mẫu iPhone 13 đều có LiDAR, bản Pro có bộ nhớ trong đến 1 TB

Kế hoạch của Apple về việc áp dụng rộng rãi cảm biến LiDAR có thể báo hiệu một sự phát triển trong lĩnh vực này và có lẽ công ty đang có kế hoạch giới thiệu nhiều tính năng hơn để khai thác LiDAR khi ra mắt iPhone 13.

Trước đó, một báo cáo đến từ các nguồn tin Trung Quốc cho biết loạt iPhone 13 sẽ có pin cao hơn tiền nhiệm tương ứng của chúng trong loạt iPhone 12. Ba dung lượng pin của loạt iPhone 13 được liệt kê là 2.406 mAh, 3.095 mAh và 4.352 mAh. Khi so sánh với các mẫu tương đương, 2.406 mAh là một bước tiến so với 2.227 mAh có trên iPhone 12 mini, 4.352 mAh là một bước nhảy lớn so với 3.687 mAh có trên iPhone 12 Pro Max và 3.095 mAh là cải tiến so với pin 2.815 mAh có trên iPhone 12 và 12 Pro.