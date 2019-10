Tên miền .new cho phép nhanh chóng tạo các sự kiện lịch, danh sách Spotify

Vào năm ngoái, công ty bắt đầu sử dụng tên miền .new cho G Suite để tạo tài liệu, bảng tính và trang trình bày mới. Hãng cũng thêm các đường tắt cho Google Keep, Docs Forms và Google Site. Nhưng giờ đây, Google công bố 10 tên miền mới .new vượt ra ngoài ứng dụng của riêng mình. Chúng bao gồm tạo danh sách phát Spotify, liên kết Bit.ly, tài liệu Coda...