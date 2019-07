Tesla bắt đầu triển khai dự án 'siêu pin' Megapack

Theo Engadget, mỗi khối pin Megapack có dung lượng lưu trữ lên tới 3 MWh, gấp khoảng 14 lần so với thỏi pin Powerpack (210 kWh) mà Tesla đang triển khai ở Úc. Tesla tuyên bố, với lợi thế này họ có thể triển khai một nhà máy điện “sạch” với công suất 250 MW, 1 GWh trong vòng chưa đầy 3 tháng, nhanh gấp bốn lần so với việc triển khai một nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than đốt) với công suất tương tự.

Khối pin này có thể kết nối trực tiếp với các tấm pin mặt trời và các khối pin Megapack trong cùng một “trang trại lưu trữ điện” sẽ được quản lý bằng một trung tâm giám sát gọi là Powerhub. Khi dư thừa, điện năng có thể được AI phân tích và chuyển qua phân phối thương mại cho bên thứ ba nếu có nhu cầu.

Theo công bố của hãng, PG & E sẽ là khách hàng đầu tiên sử dụng Megapacks làm phương án thay thế cho các loại khí đốt tự nhiên trong dự án Moss Landing đang triển khai ở California (Mỹ). Qua đó, không chỉ giảm thiểu các nhu cầu về nguồn điện năng khai thác từ khí đốt hoặc nhiên liệu hóa thạch, mà còn giảm được hàng triệu USD mỗi ngày để duy trì hoạt động ở các mỏ khai thác các loại nhiên liệu này.

Trước đó, Tesla đã có mối quan hệ đối tác chặt chẽ với chính quyền Úc qua các dự án pin quy mô lớn ở đây. Nhưng họ còn hy vọng phổ biến nó ra các nước khác và đó có thể là ván bài thông minh khi mà các dự án năng lượng tái tạo đang tiếp tục phát triển nhanh chóng, hiện năng lực cung ứng điện tái tạo ở Mỹ đã vượt qua than đá. Tạo cơ hội mở rộng cho Tesla trong việc lưu trữ điện cho các trang trại năng lượng mặt trời và gió.