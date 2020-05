Thay đổi cài đặt trên trình duyệt để ngăn điện thoại Xiaomi theo dõi

Theo THN, Xiaomi đã tung bản cập nhật cho trình duyệt web Mi Browser/Mi Browser Pro (v12.1.4) và Mint Browser (v3.4.3) sau khi có thông tin hãng chuyển lịch sử duyệt web và dữ liệu trên máy của người dùng về các máy chủ của công ty. Với bản cập nhật mới, phần cài đặt bảo mật sẽ cho phép người dùng Mi Browser tắt tính năng thu thập dữ liệu trong chế độ duyệt web ẩn danh. Nhưng để làm điều này người dùng phải thực hiện thủ công, ứng dụng không bật sẵn mặc định.

Trong giao diện Mi Browser, người dùng vào phần Settings (Cài đặt) > Incognito mode settings (Cài đặt chế độ ẩn danh), sau đó chọn Disable (Tắt) phần “Enhanced incognito mode” (Chế độ ẩn danh nâng cao).

Mi Browser được cài mặc định trên hàng triệu thiết bị Xiaomi và có hơn 15 triệu lượt tải về trên Play Store của Google. Trong báo cáo đăng trên Forbes hồi tuần trước, các chuyên gia phát hiện dữ liệu do Mi Browser thu thập sẽ chuyển về máy chủ đặt tại Trung Quốc và Nga, trong đó có những máy chủ do Xiaomi thuê lại từ “gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc” Alibaba với lý do “hiểu thói quen người dùng hơn”.