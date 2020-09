Thế hệ trẻ đang tạo nên xu hướng trên thương mại điện tử

Sự cởi mở của Taobao đã thu hút một lượng lớn những người trẻ tuổi mở các gian hàng trực tuyến, để giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của họ ra công chúng. Chẳng hạn, anh Joker Liu đã sáng chế ra chiếc máy nghe nhạc đĩa than siêu nhỏ Tinyl, có thể đọc những chiếc đĩa than chỉ khoảng 3 inch (7,62 cm). Tên “Tinyl” được ghép từ 2 chữ Tiny và Vinyl, nghĩa là chiếc máy nghe nhạc đĩa than mini.