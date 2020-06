Thị trường smartphone tân trang suy giảm lần đầu tiên sau 4 năm

Apple và Samsung thống trị thị trường thiết bị tân trang khi họ đang tích cực quảng bá các sản phẩm dạng này. Huawei cũng có thể tăng hiệu suất, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ có tác động xấu đến công ty.

Smartphone tân trang là thiết bị được trả lại bởi chủ sở hữu trước đó và được sửa chữa để bán lại. Không giống như smartphone đã qua sử dụng, được bán trong cùng điều kiện vẫn thuộc về chủ sở hữu trước đó, các thiết bị được tân trang lại trông như mới do cải tiến mỹ phẩm và kỹ thuật. Theo quy định, smartphone được tân trang lại có giá thấp hơn 10 - 15% so với smartphone mới, trong khi các sản phẩm đã qua sử dụng mất ít nhất 30 - 40% về giá.

Đại dịch Covid-19 chắc chắn đang tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Theo nghiên cứu thị trường châu Âu do Counterpoint thực hiện, đại dịch đã gây ra sự sụt giảm 7% thị trường trong quý 1/2020 so với quý 1/2019. Ngoài ra, nó đã gây ra sự sụt giảm 23% nếu so sánh kết quả quý 1/2020 với quý 4/2019. Tây Âu đã đạt được thành công lớn hơn với trung bình 9% trong khi Đông Âu có mức giảm khoảng 5%.