Thị trường smartphone Trung Quốc đang lao dốc không phanh

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, các lô hàng smartphone xuất xưởng ở Trung Quốc đang trên đà giảm tới 40% trong quý 1 năm nay, so với cùng kỳ năm ngoái. Will Wong, một chuyên gia phân tích ở IDC cho biết, điều đó có nghĩa là người tiêu dùng Trung Quốc đã mua ít hơn khoảng 33 triệu điện thoại trong 3 tháng đầu năm so với năm ngoái.