Thiết bị nào được lên phiên bản OS mới nhất của Apple?

Theo Neowin, nếu sở hữu các thiết bị tương thích cũ, người dùng có thể nhận được bản cập nhật nói trên khi chúng chính thức phát hành. Danh sách cụ thể như sau:

iOS 14 là hệ điều hành có thể tương thích với tất cả thiết bị hỗ trợ iOS 13, bao gồm iPhone 11 , iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (thế hệ 1), iPhone SE (thế hệ 2) và iPod touch (thế hệ thứ 7)